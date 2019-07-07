خلية الإعلام الامني تعلن عن نتائج اولية لعملية ” إرادة النصر” التي انطلقت صباح اليوم

2019/07/07 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعـلام الامنـي، عن نتائج اولية لعملية ” إرادة النصر” التي انطلقت صباح اليوم ، لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود العراقية السورية.وذكرت الخلية في بيان” انه باشراف قيادة العمليات المشتركة ، تواصل القوات المسلحة بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي عملية ” إرادة النصر” […]

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