2019/07/07 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OP1nrRIHrqI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محتجو عقود وزارة الموارد المائية يطالبون تثبيتهم على ملاك الوزارة وصرف مستحقاتهم) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محتجو عقود وزارة الموارد المائية يطالبون تثبيتهم على ملاك الوزارة وصرف مستحقاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).