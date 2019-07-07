الحشد الشعبي يقتل “داعشيين” اثنين جنوب البعاج

2019/07/07 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..قتلت قوات الحشد الشعبي، الأحد، عنصرين ب “ داعش” الإرهابي جنوب قضاء البعاج بمحافظة نينوى أثناء عملية “إرادة النصر” التي انطلقت صباح اليوم.وقال اعلام الحشد في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “قوة من الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من قتل عنصرين في “ داعش” الإرهابي في بحيرة سنسول جنوب قضاء البعاج بمحافظة […]

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