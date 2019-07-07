اليمن تزيح الستار عن أسلحة جديدة ستحدث فارقاً في موازين القوى

2019/07/07 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل استمرار العدوان السعودي الإماراتي على اليمن، هاجم سلاح الجو اليمني المسيّر من جديد، مطاري أبها وجيزان السعوديين.واعتبر رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض إن الضربات الجوية المتواصلة “خيار فرضه استمرار العدوان والحصار” على الشعب اليمني.هذا وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجئات والأسلحة الجديدة ستحدث فارقا …

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