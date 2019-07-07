الجمارك تدعو المستوردين إلى الإسراع بتخريج الإرساليات المنجزة

2019/07/07 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعت الهيئة العامة للجمارك، ظ المستوردين والمخلصين الجمركيين إلى الإسراع بتخريج الإرساليات المنجزة.

وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “على كافة المستوردين والمخلصين الجمركيين المجازين رسمياً من قبلها بضرورة التواجد خلال الساعة الأولى من الدوام الرسمي في المراكز الجمركية لغرض تسريع إنجاز المعاملات الجمركية وتخريج الإرساليات المنجزة والمكتملة الإجراءات من حوزة المنفذ لتلافي حالات تكدس الشاحنات عند بوابة الخروج”.

وأوضح البيان، ان “ذلك يأتي لغرض تبسيط الإجراءات وفسح المجال أمام الشاحنات الفارغة للدخول وتحميل البضائع والحاويات والسعي لانسيابية الحركة داخل المنافذ الحدودية، ويتحمل المخالف كامل التبعات القانونية المترتبة على ذلك”.

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