صحيفة: محمد صلاح خارج سباق الفوز بالكرة الذهبية

2019/07/07 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..علّقت صحيفة “آبولا” على هزيمة منتخب مصر من جنوب إفريقيا، في كأس الأمم الإفريقية، وحظوظ “محمد صلاح” جناح الفريق ولاعب ليفربول في التتويج بالكرة الذهبية بعد توديع المسابقة.وقالت الصحيفة، إن “صلاح الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وحصد الحذاء الذهبي في البريميرليج، لم ينجح في مواصلة المشوار مع منتخب بلاده، فمن […]

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