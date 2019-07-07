2019/07/07 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية تطلق تأشيرات الحج الإلكترونية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/07 | 16:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تطلق تأشيرات الحج الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تطلق تأشيرات الحج الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).