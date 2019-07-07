كتلة العامري: الكتل المعارضة مثل “زوجة زعلانة” بثاني غرفة من البيت

2019/07/07 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- قال النائب عن تحالف الفتح مختار محمود اليوم الأحد، إن بعض الكتل السياسية التي ذهبت للمعارضة مثل “الزوجة الزعلانة” في نفس البيت لكنها في غرفة ثانية.وقال محمود لـ/SNG/، إن “بعض الكتل السياسية التي ذهبت للمعارضة لم تترك الحكومة، بل قدمت مرشحين الى الدرجات الخاصة أكثر من الكتل التي بقت داعمة للحكومة”، مؤكدا أنهُ ...

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