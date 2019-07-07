ئتلاف الإخوان وتحالف أحزاب اليمن… وسيلة لتعزيز انتاج الازمات بالمحافظات المحررة

2019/07/07 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن / خاص

ما يسمى تحالف القوى الوطنية الداعمة للشرعية اليمنية ومعها إئتلاف جماعة إخوان اليمن ( حزب الاصلاح) في اليمن، وسيلة جديدة لأحزاب اليمن لاعلان مواقف تسعى للفوضى والبلابل بالمحافظات المحررة.

الفكرة التي أسس بناء عليها كل من ( تحالف القوى الوطنية وائتلاف اخوان اليمن الجنوبي ) كانت فكرة تعمل عليها دولة قطر باستمرار ولكن من خارج الشرعية، لكنها حاليا اصبحت فكرة تعمل باسم الشرعية وتحت لوائها.

*الحرب على الجنوب*

اعلن الائتلاف الاخواني المسمى ( تحالف قوى اليمن الداعمة للشرعية اليمنية) الحرب على الجنوب بشكله السياسي المعزز لجماعات مسلحة يتن دعمها من تحالفي قوى اليمن وائتلاف الاخوان.

المكونين المذكورين أظهرا تأييد جماعة اخوان اليمن التي تعمل عبر اجنحتها ( المسلحة والسياسية ) على اثارة الفوضى في مناطق الجنوب منها المناطق والمحافظات الجنوبية منها شبوة ووادي حضرموت وجزيرة سقطرى وعدن وتسعى لاثارة الخلافات والفتن في لحج وابين والضالع.

وفي بيان صادر عن ( ائتلاف الاخوان المسمى بالجنوبي) اعلن البيان تأييده تحرك الجناح العسكري لمليشيا الاخوان المسلمين ، وهاجم البيان القوات الجنوبية المسلحة في تلك المناطق والمحافظات الجنوبية التي تتشكل من ابناء تلك المناطق ويحمون مناطقهم ومدنهم.

البيان وصفها القوات الجنوبية بالمليشيات متغافلا دورها في تأمين المحافظات الجنوبية من الارهاب ومن المليشيا الحوثية ذلك ضمن مخطط ائتلاف كشف عن دعم الائتلاف الاخواني للمليشيا الحوثية واعادة الجنوب ومناطقة تحت حكم وسطوة مليشيا الاخوان الوجه الاخر لمليشيا الحوثي او مليشيا نظام صالح عفاش.

*تحريض وزرع الفتن والمناطقية*

كشفت مصادر محلية مطلعة بالعاصمة عدن ان المدعو احمد صالح العيسي الداعم البارز لأئتلاف الاخوان يعمل عبر اذرعه الاعلامية واخرى منظمات مجتمعية تمولها قطر واخوان اليمن لاظهار الفوضى بعدن وتصويرها بانها مدينة خوف ورعب.

ويتم استغلال هذا الامر لمهاجمة القوات الجنوبية والعمل على اظهار ان اخوان اليمن هم البديل في عدن والمحافظات المحررة.

ومن خلال النهج الاخواني اتضح ان المكونين المذكورين يستغلون قضايا جنائية في عدن، للتحريض المناطقي ضد أمن عدن والقوات الجنوبية، واستغلالها سياسيا لخدمة اهداف اخوانية للتشوية والنيل من القوات الجنوبية في عدن .

واوضحت المصادر ان العيسي مكلف باستغلال قضايا لابناء ابين فيما الوزير الاصلاحي نايف البكري مكلف باستغلال قضايا لابناء يافع ، ويهدف هذا الاستغلال الى خلق الفتن المناطقية ويدفع بمواجهات مسلحة لضرب النسيج الاحتماعي الجنوبي.

*اختلاق ازمات في العاصمة عدن*

قالت مصادر عاملة في مصافي عدن ان رئيس ما يسمى الائتلاف الوطني الاخواني في عدن يسعى الى تدمير كلي لمقومات مصافي عدن لخلق ازمات خدمية في عدن .

واضافت المصادر ان النافذ احمد صالح العيسي رئيس الائتلاف الاخواني ونائ مكتب الرئاسة عمد الى احتكار استيراد ونقل النفط الى عدن بأسمه دون غيه للسيطرة على المصافي وكل مؤسسات الدولة الخدمية بما فيها شركة النفط.

واصبحت مصافي عدن وشركة النفط تحت هيمنة العيسي وجبروت ادواته وجماعته الفاسدة المدعومة من مكتب الرئاسة ومقربين من الرئيس عبدربه واخوان اليمن .

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