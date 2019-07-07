حقوقيون : كل من يمتلك سيارة له حق التعويض عن الحوادث من شركة التأمين

2019/07/07 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد… سلط حقوقيون, الضوء على أهمية ان يعرف كل مواطن بالحقوق التي يمتلكها، إلا أن الجميع يجهلها, مؤكدين أن أي شخص يمتلك سيارة فهو يدفع تأمينا بشكل مستمر عند تعبئة سيارته بالوقود, ويحق له المطالبة بالتعويض عندما يتعرض إلى حادث، وهذا الإجراء معمول به في الدول التي تتبع أنظمة حديثة.ونشر محامون […]

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