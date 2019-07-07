الحشد الشعبي يقتل داعشيين بنينوى

2019/07/07 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات الحشد الشعبي، الأحد، عنصرين بتنظيم داعش الإرهابي جنوب قضاء البعاج بمحافظة نينوى، خلال عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح اليوم.

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