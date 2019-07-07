شرطة كربلاء تحذر من ارتياد الأطفال للمقاهي – فيديو

2019/07/07 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المتحدث باسم قيادة شرطة كربلاء في تصريح خاص للتغيير، من ارتياد الأطفال والمراهقين للمقاهي في المحافظة، وانتشار الحبوب المخدرة في هذه الاماكن، مبينا ان القوات الأمنية ستحاسب أصحاب المقاهي غير المجازة، إضافة الى محاسبة أي شخص يخالف التعليمات الرسمية الصادرة بهذا الخصوص.

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