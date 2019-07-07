2019/07/07 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، أمرا ديوانيا بفتح طريق مطار بغداد امام المسافرين وصولا لصالة المطار.وجاء في الامر الذي حصلت “خطوة برس” على نسخة منه “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تشكيل لجنة برئاسة الفريق الركن محمدالبياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة… عبد المهدي يصدر أمرا ديوانيا بفتح طريق مطار بغداد وكالة خطوة برس.

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