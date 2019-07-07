بالوثيقة .. رئيس الوزراء يصدر أمرا ديوانيا برفع الصبات الكونكريتية من بوابة مطار بغداد

2019/07/07 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اصدر رئيس الوزراء امرا ديوانياً بتشكيل لجنة ذات صلاحيات واسعة لافتتاح طريق مطار بغداد الدولي وكما مبين بالوثيقة :

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