English | كوردى

بالوثيقة .. رئيس الوزراء يصدر أمرا ديوانيا برفع الصبات الكونكريتية من بوابة مطار بغداد


بالوثيقة .. رئيس الوزراء يصدر أمرا ديوانيا برفع الصبات الكونكريتية من بوابة مطار بغداد
2019/07/07 | 16:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد

اصدر رئيس الوزراء امرا ديوانياً بتشكيل لجنة ذات صلاحيات واسعة لافتتاح طريق مطار بغداد الدولي وكما مبين بالوثيقة :

انتهى/8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. رئيس الوزراء يصدر أمرا ديوانيا برفع الصبات الكونكريتية من بوابة مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. رئيس الوزراء يصدر أمرا ديوانيا برفع الصبات الكونكريتية من بوابة مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).

كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا