ضغط أميركي على ألمانيا لإرسال جنود إلى شمال سوريا

2019/07/07 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..عززت الولايات المتحدة من ضغطها على ألمانيا من خلال الطلب من برلين، الأحد، إرسال قوات برية إلى شمالي سوريا من أجل مكافحة الإرهاب.وقال الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، لصحيفة “دي فيلت” الألمانية: “نريد من ألمانيا قوات برية لتحل محل جزء من جنودنا” المنتشرين في إطار مهمة دولية لمكافحة الإرهاب في […]

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