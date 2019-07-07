تحول قصر “صدام” لمتحف ودول اوربية تتسابق على “بابل”

2019/07/07 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قررت وزارة الساحة والاثار الى تحويل قصر الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الة متحف، فيما اعلنت عن سباق اوربي على اثار بابل.بين وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني تحويل القصر الرئاسي في محافظة بابل، وهو من بقايا عهد صدام، الى متحف بعد ادراج المدينة ضمن لائحة التراث العالمي”، مبينا الحمداني […]

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