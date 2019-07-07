أنس مصطفى - السِّيسَبَانُ الذي يمضي إلى حالِ حنينِه

2019/07/07 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أنس_مصطفى للتوِّ لَيْلٌ ومُهاجِِرُونْما يَنْزِلُ في النَّوَافذِِ البعِيدَةكانَ داكِنَا..العَابِرُونَ سريعاًلا لأَحَدٍْ،توقَّفُوا لِوَهلةْ،تَنْزِلُ أيَّامهُم..السَّتائِرُ البيضَاءْ/السَّمَاءُ المُجَاوِرَةْهُنَا كانُوا،مُتَأَكَّدْ..هكَذا على رِسْلِ حُلْمٍ،طَرِيحُونَ أَكثَرْ،نُخَمِّنُ أوقَاتَاً بعيدَةْ،ورَتَايِنْ..قُولِي لِ......

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