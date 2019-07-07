علي المسعود - فيلم -الوعد- يعيد للأذهان مذابح الأرمن من قبل الامبراطورية العثمانية..!!

2019/07/07 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود "The Promise" خلال فترة الحرب العالمية الاولى اتخذوا قادة الامبراطورية العثمانية قرارًا بإبادة أي حركة انفصالية داخل الإمبراطورية حتى ولو كانت مسالمة، وحتى لو كانت تطالب بحق تقرير المصير بشكل بعيد عن العنف، واتخذوا قرارًا بإبادة أي عرق قد يتم الشك – مجرد الشك- في ولائه، أو تعاونه مع دول الحلفاء والتي هي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، في مقابل دول المحور ألمانيا واليابان والإمبراطورية ا......

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