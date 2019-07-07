المركزي العراقي يغلق مزاد الأحد بتراجع قيمته 14.72 مليون دولار

2019/07/07 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم الأحد، إلى 165.2 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد يوم الخميس

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