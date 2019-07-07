القدو: نينوى بحاجة الى 200 مليار دولار لإعادة الحياة إليها

2019/07/07 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن محافظة نينوى حنين القدو، من الاقتراض من صندوق النقد الدولي والدول المناحة لاعادة الاعمار، او لتنفيذ مشاريع اخرى في العراق.

وقال القدو في تصريح، ان محافظة نينوى بحاجة الى مئتي مليار دولار لإعادة الحياة الى مدينة الموصل، وبناء الجسور والمرافق المدمرة واكساء الشوارع وترميمها.

واضاف، ان المبلغ المخصص للمحافظة بلغ خمسمئة مليار دينار، اضافة الى مئة وتسعة وعشرين مليار دينار للمهجرين، وهذا المبلغ لا يلبي احتياجات المدينة، خاصة انه لم يصل حتى الى ترليون دينار.

وحذر القدو من اقتراض العراق من صندوق النقد الدولي او الدول المانحة، لاعادة اعمار المناطق المتضررة، حيث يكلف العراق مبالغ وفوائد كبيرة تؤثر على مستقبل الاجيال .

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