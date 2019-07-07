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إِيلَافِهِمْ لَهْجَةَ بصرَة وكوفان‎


إِيلَافِهِمْ لَهْجَةَ بصرَة وكوفان‎
2019/07/07 | 17:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب / محسن ظافر آل غريب… نبأ= خبرُ نازلةٍ غير سار، في مُعلَّقة «طرفة بن العبد»: “ ..

ويأتيكَ بالأخبار مَن لم تُزوّدِ !.

أليفتةٌ خُلاسيّةٌ قالت لإيلافِ شطء العرب؛ نورسها الأبيض، بسخونةِ اللَّهجة العراقيّة: انزول !.

وأنشأ «أبُ عينيه»: “ قُلْ لِمَن أبصرَ حالاً مُنكرة * ورأى مِن دَهرهِ ما حيَّرَه * ليس بالمُنكر […]

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