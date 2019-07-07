2019/07/07 | 17:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب / محسن ظافر آل غريب… نبأ= خبرُ نازلةٍ غير سار، في مُعلَّقة «طرفة بن العبد»: “ ..
ويأتيكَ بالأخبار مَن لم تُزوّدِ !.
أليفتةٌ خُلاسيّةٌ قالت لإيلافِ شطء العرب؛ نورسها الأبيض، بسخونةِ اللَّهجة العراقيّة: انزول !.
وأنشأ «أبُ عينيه»: “ قُلْ لِمَن أبصرَ حالاً مُنكرة * ورأى مِن دَهرهِ ما حيَّرَه * ليس بالمُنكر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إِيلَافِهِمْ لَهْجَةَ بصرَة وكوفان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويأتيكَ بالأخبار مَن لم تُزوّدِ !.
أليفتةٌ خُلاسيّةٌ قالت لإيلافِ شطء العرب؛ نورسها الأبيض، بسخونةِ اللَّهجة العراقيّة: انزول !.
وأنشأ «أبُ عينيه»: “ قُلْ لِمَن أبصرَ حالاً مُنكرة * ورأى مِن دَهرهِ ما حيَّرَه * ليس بالمُنكر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إِيلَافِهِمْ لَهْجَةَ بصرَة وكوفان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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