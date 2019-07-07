مجلس نينوى: تحركات لتمرير خطة مشاريع 2019 خلال 10 ايام

2019/07/07 | 17:24

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بغداد :سومر نيوز

أعلن مجلس محافظة نينوى ، الأحد، عن تحركات للمصادقة على الموازنة خلال 10 ايام، مبينا انه تم تخصيص ...

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