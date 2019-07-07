امانة بغداد تطلق حملة لرفع التجاوزات في الطالبية

2019/07/07 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أعلنت امانة بغداد ,اليوم الاحد , عن تنفيذ حملة كبرى لازالة تجاوزات محال بيع المواد الاحتياطية للسيارات شرقي العاصمة باشراف مكتب رئيس الوزراء .وذكرت الامانة في بيان تلقت وكالة/ بدر نيوز/ نسخة منه، ان “بلديتي الصدر الثانية والشعب بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد وشرطة وحراسات امانة بغداد وباشراف مكتب […]

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