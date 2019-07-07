2019/07/07 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حميد المختار- دأب الكاتب العراقي على صنع ثيماته وفق رؤاه وافكاره او ما يعيشه في واقعه اليومي، والمرأة كما هو معروف تشكّل ثنائياً خالداً في الذهنية والذات الانسانية وفي الواقع المعيش وتتمظهر عبر مستويات وعي مختلفة للكاتب، ابتداءً من الارض والام الى الزوجة والحبيبة والذات الاخرى واحياناً العاهرة منذ بدايات الوعي القديم للانسان العراقي كما […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرأة تمظهرات وأدوار المركز الخبري الوطني.

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