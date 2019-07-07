الحكيم: العراق الجديد يسعى لعلاقات متوازنة ومتينة على اساس المصالح المشتركة

2019/07/07 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الاحد، ان العراق الجديد يسعى لعلاقات متوازنة ومتينة على اساس المصالح المشتركة.

وقال الحكيم في بيان نشره مكتبه الاعلامي وتلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، "بحثنا خلال استقبالنا السفير الاردني لدى بغداد منتصر الزعبي العلاقات الثنائية بين العراق والاردن فضلا عن تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة".

واضاف الحكيم، أن "العراق الجديد عراق منفتح على الجميع ويسعى الى علاقات متوازنة ومتينة على اساس المصالح المشتركة".وتابع الحكيم، "اوضحنا ايضا طبيعة المعارضة السياسية التي انتهجها تيار الحكمة الوطني، حيث اشرنا الى انها معارضة سياسية ودستورية تهدف الى تصويب المسار واستقامة النظام السياسي، بتشكيل الموالاة والمعارضة".

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