2019/07/07 | 17:34

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الأخبار المحلية

الأحد 7 يوليو 2019 | 05:18 مساءً | عدد القراءات : 22

ولادة 3 توائم في الحلة

بغداد/..



سجلت مستشفى الحلة التعليمي العام، ولادة توأم ثلاثي لأًم حرمت من الأطفال ستة عشر سنة بسبب العقم.

وقالت المستشفى في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، ان "احدى امهات محافظات الحلة رزقت بتوائم ثلاثي بعد ستة عشر سنة من العقم ".

وتابع البيان، ان " الام والابناء التؤام يتمتعون بصحة جيدة ".



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