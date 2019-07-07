ما سبب عزل محافظ البنك المركزي التركي؟

2019/07/07 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع مع أعضاء حزبه في البرلمان إنه عزل محافظ البنك المركزي لرفضه مطالب الحكومة المتكررة بخفض أسعار الفائدة، وفقا لصحيفة “حرييت”.ونقلت الصحيفة عن أردوغان قوله: “أبلغناه مرارا خلال اجتماعات اقتصادية أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة.أبلغناه أن خفض سعر الفائدة سيسهم في خفض التضخم.

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