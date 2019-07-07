فوربس: حرب الإنترنت.. أو حين تتحد إيران والصين ضد أميركا

2019/07/07 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينسب تقرير نشرته مجلة فوربس الأميركية إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي قوله الأسبوع الماضي إن بلاده والصين

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