الولايات المتحدة تبارك إدراج مدينة بابل ضمن لائحة التراث العالمي

2019/07/07 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باركت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، إدراج مدينة بابل التراثية على لائحة التراث العالمي.

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