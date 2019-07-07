عبد المهدي يأمر بفتح شارع مطار بغداد وصولاً الى صالة المسافرين

2019/07/07 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ،الاحد، امرا ديوانيا خاصا بفتح شارع مطار بغداد الدولي وصولاً الى صالة المسافرين.

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