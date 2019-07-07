2019/07/07 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الأحد، أن مجلس النواب سيناقش التسريب الصوتي لقائد عمليات الانبار الفريق ركن محمود الفلاحي مع احد عناصر المخابرات الأمريكية المركزية خلال جلسة يوم غد الاثنين.وقال كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “رئاسة مجلس النواب ستخصص جزء من وقت جلسة يوم غد الاثنين لمناقشة التسريب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: البرلمان سيناقش التسريب الصوتي للفلاحي بجلسة الغد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: البرلمان سيناقش التسريب الصوتي للفلاحي بجلسة الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).