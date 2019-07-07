العقوبات على إيران نتيجة عكسية …

2019/07/07 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد فؤاد زيد الكيلاني… ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من فرض عقوبات على إيران، والهدف من هذه العقوبات هو الحد من تخصيب اليورانيوم المخضب، كي لا تملك إيران هذا السلاح التي تنفرد بامتلاكه دول عظمى مثل أمريكا والصين وغيرهما.باتت هذه الورقة الرابحة بيد أمريكا والتلويح بعقوبات على إيران في حال استمرت […]

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