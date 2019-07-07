الحشد الشعبي يدمر عجلة مفخخة في صحراء الجزيرة غربي البلاد

2019/07/07 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

عثرت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاحد، على سيارة مفخخة في صحراء الجزيرة غربي العراق ضمن عمليات "ارادة النصر".

وذكر بيان للحشد تلقت"العهد نيوز" ان"

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