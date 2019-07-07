2019/07/07 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أفاد مصدر في وزارة المالية، الاحد، ببدء صرف رواتب موظفي اقليم كردستان لشهر نيسان المنصرم.وقال المصدر، للموقع الاتحاد الوطني الكردستاني، وتابعته / المعلومة /، إن “ديوان والوية وزارة البيشمركة استلموا اليوم رواتبهم لشهر نيسان”، موضحا، ان “وحدات 80 و70 ستستلم رواتبها يوم الاثنين المقبل”.واضاف: أن “وزارة التربية ستستلم رواتب شهر نيسان، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تصرف رواتب موظفي إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تصرف رواتب موظفي إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).