بعد رفع الحظر عنها … هواوي تطلق ملك هواتف الجيل الخامس الذكية

2019/07/07 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هاتف هواوي HUAWEI Mate 20 X 5G أول هاتف جيل خامس يمتاز بشريحتي اتصال إحداهما لشبكات الجيل الخامس والأخرى للجيل الرابع لدعم الشبكات المستقلة وغير المستقلة.

فُتحت أخيراً بوابة حقبة شبكات الجيل الخامس وبدأ المستهلكون يستكشفون خطواتهم الأولى في أرضها بعد أن أطلقت هواوي تجارياً أول هاتف ذكي لشبكة الجيل الخامس في العالم: الهاتف الذكي HUAWEI Mate 20 X 5G.

يتمتع الهاتف الذكي الجديد بقوة اتصال ممتازة وأداء عال في تشغيل التطبيقات، لأنه يعتمد على رقاقة المعالج القوي كيرين 980، وعلى رقاقة هواوي متعددة أنماط الاتصال بالونج 5000 المصنّعة بعملية من رتبة 7 نانومتر، فالأخيرة تتيح له الاتصال بجودة فائقة بشبكة الجيل الخامس مع قدرته على التحول إلى الاتصال بتقنية الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع بالإضافة إلى نظم أخرى للشبكات، مثل شبكة SA (شبكة جيل خامس مستقلة) وشبكة NSA (شبكة جيل خامس غير مستقلة.)

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