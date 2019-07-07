2019/07/07 | 17:44

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رقم صادم لمخالفات النقل الخاص في ذي قار

الاحد

07

تموز

2019 :

05:14 pm

46

أعلن مدير هيئة نقل ذي قار غالب الدخيلي اليوم عن تسجيل 1525 مخالفة

في عمل عجلات النقل الخاص في المحافظة في شهر حزيران الماضي لعدم

التزام سائقيها بنظام هيئة النقل والمواصلات

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