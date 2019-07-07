برلمان كوردستان يجري القراءة الثانية لقانون المحافظات.. لم يحدد موعد عقد جلسة تشكيل الحكومة

2019/07/07 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انهى برلمان كوردستان، اليوم الأحد، القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون مجالس المحافظات في إقليم كوردستان، ومن المقرر ان يجري القراءة الثانية لمقترح القانون يوم غد الاثنين.

وكان برلمان كوردستان قد عقد في وقت سابق من اليوم الاحد، جلسته الاعتيادية لمناقشة مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات في إقليم كوردستان.

ونقل موقع الاتحاد الوطني عن البرلماني هاوري ملا ستار قوله ان مقترح القانون يشير الى تمديد فترة عمر مجالس المحافظات في اقليم كوردستان، لافتا الى ان البرلمان سيجري يوم غد الاثنين القراءة الثانية لمقترح القانون.

ولفت الى ان القانون يسمح بترشح اشخاص من خارج مجلس المحافظة لشغل منصب المحافظ، فيما نص القانون السابق على ان المحافظ يجب ان يكون عضوا في مجلس المحافظة.

وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان، اوضح ان البرلمان لم يحدد موعدا لعقد جلسة خاصة بتشكيل حكومة اقليم كوردستان الى الآن، مشيرا الى انه وبعد تقديم جميع الاطراف المشاركة لمرشحيهم لشغل المناصب الوزارية، فان برلمان كوردستان سيعقد جلسة لتشكيل الحكومة الجديدة.

ولفت الى ان الجلسة الخاصة بتشكيل الحكومة، من اللازم ان تكون قبل تأريخ الـ 15 من شهر تموز الجاري.

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