لجان التحقيق: هروب من المسؤولية أم تغييب للحقائق

2019/07/07 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.قحطان حسين طاهر… التحقيق هو عملية البحث والتقصّي الموضوعي والمحايد والنزيه، لكشف الحقيقة بشأن إسناد الوقائع إلى أشخاص محددين، ومن ثم اتخاذ قرار بمسؤوليتهم بالتقصير لغرض معاقبتهم وفقا لقانون، أو إعلان عدم مسؤوليتهم عن التقصير والمخالفة المتهمين بها.ويهدف التحقيق إلى بيان العلاقة بين الموظف أو المواطن المكلّف بخدمة عامة، والمخالفة المسندة […]

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