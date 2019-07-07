الحركة الاحتجاجية تدين اختطاف الناشطين فـي البصرة

2019/07/07 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان ممثلو الحركة الاحتجاجية في العراق، اختطاف ناشطي التظاهرات في البصرة، فيما طالبوا بالحرص على سلامة الناشطين والمتظاهرين.

وقالت الحركة في بيان تلقته (المدى) ان “ما حصل من خطف للناشط المدني كاظم السهلاني، يعد مؤشرا خطيرا على مدى هشاشة الوضع الامني وسيطرة المجاميع المسلحة المنفلتة على الشارع البصري”.



وتابعت “نستنكر وندين الممارسات غير القانونية المتمثلة بحملات الاعتقال والتغييب والخطف، واستخدام العنف المفرط لتفريق التظاهرات السلمية في العراق عامة، والبصرة خاصة، كما نستهجن ادعاء محافظ البصرة عدم علمه بحادثة الاختطاف التي تعرض لها السهلاني، على الرغم من انتشار الخبر لمدة اربعة ايام، ورفع دعوى رسمية، وكونه رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة”.



وقدمت الحركة في بيانها مجموعة من المطالبات، تمثلت بــ “توفير الحماية للسهلاني وعائلته، وتحميل الجهات الامنية والمحافظ مسؤولية سلامته، وادانة ما صرح به قائد عمليات البصرة حول اعتقال الصحفيين ممن يقومون بتغطية التظاهرات، بالاضافة الى الكشف عن مصير الناشطين المغيبين، واطلاق سراح المعتقلين، والكف عن المداهمات العشوائية”.



كما وطالبت الحركة ايضا بــ”احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بالتطابق مع ما كفله الدستور العراقي”.



وشددت الحركة على ان البيان “يمثل الحركة الاحتجاجية الحالية، وفي حالة عدم الاستجابة للمطالب، ستكون لنا خطوات ومواقف تصعيدية”.

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