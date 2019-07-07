الامانة العامة لمجلس النواب تصدر توضيحاً بشأن موضوع الزي الرسمي للإعلاميين

2019/07/07 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن موضوع الزي الرسمي للإعلاميين.

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