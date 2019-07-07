كهرباء رأس الشهر

2019/07/07 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحمل رأس الشهر العراقي كثيرا من الهموم والمتاعب والمواعيد، التي يتلقاها بعضهم وكأنه لا يتمنى مجيئه! حيث تنتظره فواتير الكهرباء والماء والإنترنت وخط المدارس والمولد، وتسديد قروض حكومية نصفها أرباح..وقائمة طويلة تشمل الأدوية الغالية لأمراض الأدوية المستعصية، ولا تنتهي القائمة إلابانتهاء الراتب أو الوارد الشهري، يتزامن مع قائمة نهاية الشهر الثقيلة انقطاع الكهرباء لأيام.[…]

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