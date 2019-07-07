البطالة.. بين مسؤولية السلطة والمجتمع

2019/07/07 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البطالة تشكل هدراً متعسفا ومفرطا للموارد البشرية..وهي في حقيقتها أنموذج سيئ من نماذج الهدر المتعسف والمفرط للموارد البشرية الفاعلة..وهي الظاهرة السلبية الأكثر إيلاما للفرد والمجتمع وللدولة على السواء..وهو ما يضعها في مكان الصدارة من جميع البرامج والخطط الوطنية..التي تهدف الى النهوض بالمجتمع..وتأهيل الاقتصاد الوطني..وخلق المقدمات الضرورية لتنمية مستدامة والتصدي […]

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