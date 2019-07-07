رسمياً.. الزوراء يفتقد لخدمات نجمه أمام الصقور

2019/07/07 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد..كشف لاعب نادي الزوراء، صفاء هادي، بانه لن يتمكن من خوض اللقاء أمام القوة الجوية في الجولة السادسة عشرة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وقال هادي لـ/ المعلومة /، إنه “بعد إجراء العملية الجراحية لإزالة الزائدة الدودية، لم أتمكن من التدريب مع الفريق خلال الفترة الماضية”.وأوضح بالقول، “مازلت […]

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