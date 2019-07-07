ضبط مواد مخدرة بإحدى صالات الألعاب في البطحاء

2019/07/07 | 18:56

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بغداد اليوم _ ذي قار

أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الأحد، ضبط مواد مخدرة في صالة للألعاب بمنطقة البطحاء في المحافظة، والقاء القبض على مالك الصالة وشخص آخر يتعاطى المخدرات.

وقال إعلام المديرية في بيان، إن "شعبة مكافحة مخدرات البطحاء تمكنت بالتعاون مع مفارز الأمن الوطني، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، من القبض على المتهم ( س .



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ض ) البالغ من العمر 20 عاما وذلك لتعاطيه المواد المخدرة".

وأضاف البيان، أن الشعبة القت القبض أيضا على "المتهم (ر .



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ن) البالغ من العمر 25 عاما، صاحب صالة العاب عثر بعد تفتيش الصالة العائدة له على ( 164) قرص مخدر نوع (كبتا جون) فوق السقف الثانوي"، مشيرة إلى أن المتهمي"تم تدوين أقوالهما بالاعتراف قضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهما أصوليا".

بغداد اليوم - متابعة

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أن الجيش الإيراني "لا علاقة له" بعملية إرادة النصر التي أطلقتها القوات العراقية لملاحقة تنظيم داعش في المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار وصولا الى ا

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت مصادر أمنية تركية، اليوم الأحد، بمقتل قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني، خلال عملية مشتركة شمالي العراق.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن "القيادي المعني هو عضو المجلس الرئاسي والتنفيذي

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمنيفي محافظة ديالى، اليوم الأحد، بإصابة فلاح جراء انفجار عبوة ناسفة في قرية شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب طريق زراعي في أطراف قرية أم الحنطة قرب

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