كتائب حزب الله العراق تطالب بإغلاق السفارة الأميركية

2019/07/07 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله ، الأحد، باغلاق مقر السفارة الأميركية في بغداد وطرد السفير الأميركي من العراق، ردا على فضيحة التجسس التي كُشف...

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