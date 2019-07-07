الشباب والرياضة تنقل طلباً لاتحاد الكرة إلى رئاسة الوزراء

2019/07/07 | 19:00

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بغداد :سومر نيوز

نقلت وزارة الشباب والرياضة، طلباً من الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى رئاسة الوزراء بشان تجديد عقد مدرب ...

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