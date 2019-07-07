الاتحاد الوطني والتغيير يقدمان قائمتي مرشحيهما لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة

2019/07/07 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قدم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير، قائمة مرشحيهما للمناصب في حكومة إقليم كردستان المقبلة، الى رئيس وزراء الإقليم المكلف.

وضمت قائمة الاتحاد الوطني، التي سلمها نائب السكرتير العام للحزب، كوسرت رسول، الى المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة مسرور البارزاني، ضمت مرشحين لمناصب نائب رئيس الحكومة، ورئيس البرلمان، ونائب رئيس الإقليم، وستة وزراء، إضافة الى رؤساء ثلاث من الهيئات.

وفي السياق ذاته، قدمت حركة التغيير قائمتها من المرشحين الى البارزاني، والتي ضمت مرشحين لمناصب نائب رئيس الإقليم، ونائب رئيس الوزراء، وأربعة وزراء..

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