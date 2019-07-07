وزير الدفاع العراقي: لن نسمح باستخدام أراضينا ضد دول الجوار والمنطقة

2019/07/07 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم الأحد 7 تموز 2019، المبعوث الأمريكي الخاص للعراق وسوريا، جيم جيفري والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التباحث حول استمرار تقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة.

وأثنى المبعوث الأمريكي بحسب بيان لوزارة الدفاع، على “المهام والدور الذي تقوم به هذه القوات في محاربة الإرهاب وأكد إن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق وقراراته الخاصة العسكرية والسياسية في أراضيه”.

من جانبه أكد وزير الدفاع، “إن الحكومة العراقية تقوم بعمل دبلوماسي وسياسي كبير في المنطقة وتحظى باحترام الجميع وإنها تتعامل مع الأزمة بحكمة وفق مصالح العراق والمنطقة، ولن يسمح باستخدام أراضيه للقيام بأي عملية عسكرية من العراق، وكذلك لن يسمح بالاعتداء على قوات التحالف والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق”.

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