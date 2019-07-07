ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية

2019/07/07 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، أرتفاعا طفيفاً في بورصة الكفاح والاسواق المحلية.

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