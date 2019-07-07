2019/07/07 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي بعد زلزال قوى في بحر مولوكا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الإندونيسية تصدر تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي بعد زلزال قوى في بحر مولوكا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الإندونيسية تصدر تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي بعد زلزال قوى في بحر مولوكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).